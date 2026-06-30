Es brauche keine neuen AKWs - die Energiewende sei erfolgreich und auf Kurs, hielt Nils Epprecht, Geschäftsleiter der Schweizerischen Energie-Stiftung, fest. Er zitierte die am Montag publizierte Studie von ETH Zürich und PSI. Demnach würden sich neue Kraftwerke unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht rechnen. Nach den Modellen wäre die Wettbewerbsfähigkeit nur erreichbar, wenn Kernenergie staatlich unterstützt würde und der Staat einen Teil der Risiken tragen würde.