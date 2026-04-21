Des weiteren wird Grégory Bruttin ebenfalls per Anfang Mai zum Geschäftsführer von Universal Genève ernannt. Seine Aufgabe sei es, die Marke nach dem Relaunch in die nächste Phase zu führen. Und die Geschäftsführung bei Gallet übernimmt Erwan Rossignol. Er werde mit seinem Team den für Ende August vorgesehenen Relaunch der Marke vorbereiten, hiess es.