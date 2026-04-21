Anfang Mai soll der frühere Panerai-Chef Jean-Marc Pontroué die Leitung bei Breitling übernehmen. Pontroué bringe Erfahrung in den Bereichen Retail, Wholesale und Marketing mit. Von 2018 bis vor einem Jahr war er Chef des Richemont-Maisons Panerai. Davor hatte er den ebenfalls zu Richemont gehörenden Uhrenhersteller Roger Dubuis (2011 bis 2018) geführt.
Zudem übernimmt Antoine Loron laut den Angaben die Leitung von Breitling USA und Kanada. Loron folgt auf Thierry Prissert, der die weitere Expansion der Marke sowie die Einführung von Universal Genève und Gallet auf dem amerikanischen Markt unterstützen werde. Die Nachfolge von Loron als Lateinamerika-Chef bei Breitling tritt Renato Meier an. Meier war bislang Marketingdirektor bei Breitling USA und Kanada.
Des weiteren wird Grégory Bruttin ebenfalls per Anfang Mai zum Geschäftsführer von Universal Genève ernannt. Seine Aufgabe sei es, die Marke nach dem Relaunch in die nächste Phase zu führen. Und die Geschäftsführung bei Gallet übernimmt Erwan Rossignol. Er werde mit seinem Team den für Ende August vorgesehenen Relaunch der Marke vorbereiten, hiess es.
Die im House-of-Brands-Verbund grösste Marke, Breitling, hatte vergangenen November den Übergang zur neuen Struktur bekanntgegeben. Damit will Georges Kern Breitling mit der wiederbelebten Luxusmarke Universal Genève sowie der Einsteigermarke Gallet vereinen und sämtliche Marktsegmente abdecken.
mk/hr
(AWP)