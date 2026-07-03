Gewerkschaft: Sparkurs auf Kosten der Beschäftigten

Hintergrund der Proteste sind angekündigte Sparmassnahmen: Der Stuttgarter Konzern verschiebt eine geplante Sonderzahlung auf das kommende Jahr. Zudem fordert der Vorstand, dass die Mitarbeiter künftig für das gleiche Geld mehr arbeiten sollen. Der Sparkurs ist aus Sicht des Autobauers nötig, weil der Gewinn eingebrochen ist.