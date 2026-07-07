Es sei aber schwierig, das erste Halbjahr aufs Gesamtjahr hochzurechnen, meinte ein Asfinag-Sprecher. Er sprach von einem «leicht moderaten Zuwachs», der im Trend der vergangenen Jahre liege.
Protest sorgte für Aufsehen
Der Brenner gilt als wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Er spielt für die Wirtschaft und die Reisenden von und nach Italien eine zentrale Rolle. Zuletzt hatte eine mehrstündige Sperre des gesamten Brenner-Korridors für Aufsehen gesorgt.
Mehrere Tausende Anwohner des Wipptals hatten Ende Mai auf der Brenner-Autobahn gegen die seit Jahrzehnten wachsende Verkehrsflut protestiert. In einigen Jahren soll der Brenner-Basistunnel, der längste Eisenbahntunnel der Welt, für Entlastung sorgen./mrd/DP/mis
(AWP)