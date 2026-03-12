2025 schrumpfte der Umsatz wie bereits bekannt im Jahresvergleich um fast sieben Prozent auf knapp 15,2 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) ging um fast 16 Prozent auf gut 929 Millionen Euro zurück. Anil Shenoy von der britischen Investmentbank Barclays verwies darauf, dass der Geschäftsbereich Essentials mit standardisierten Industriechemikalien nach vielen Quartalen nun wieder hinter dem Geschäft mit Spezialchemikalien zurückgeblieben sei. Dies werfe die Frage auf, ob sich im Kerngeschäft eine anhaltende Schwäche anbahne.