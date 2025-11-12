An der Börse kam die Zahlenvorlage dennoch gut an. Die Papiere des Chemiekalienhändlers kletterten kurz nach dem Handelsstart um bis zu neun Prozent. Zuletzt legte das Papier noch um rund 4,7 Prozent auf 49,30 Euro zu. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien besser als befürchtet, kommentierte Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Auch in einer ansonsten sehr pessimistischen Branchenanalyse des Barclays-Experten Gaurav Jain kommt Brenntag vergleichsweise gut weg. Er hält den europäischen Chemiesektor für strukturell angeschlagen, Chemikalienhändler findet er allerdings vergleichsweise gut.