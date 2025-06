Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Freitag zuletzt 76,39 US-Dollar und damit 2,46 Dollar weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI lag bei 75,12 Dollar, nachdem er am Vorabend noch über 77 Dollar gestanden hatte.