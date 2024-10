LE-PONT (awp international) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat den Umsatz im Sommer nicht so stark gesteigert wie am Markt erhofft. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Damit schnitt der Konzern schwächer ab als von Analysten vermutet. Einschliesslich Währungseffekten lag das Umsatzplus bei 2,3 Prozent.