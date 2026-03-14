Gleichzeitig mit den Brissago-Inseln wird in Locarno die alljährliche Kamelienschau eröffnet. Sie dauert vom 18. bis 22. März. Für diese Zeit ist ein Kombiticket erhältlich, das den Besuch der Inseln und des Botanischen Gartens, den Zugang zur Kamelien-Ausstellung sowie die Schifffahrt im Schweizer Seebecken umfasst. Bis zum 29. März gelte für die Schiffahrt jedoch noch ein reduzierter Fahrplan, heisst es im Communiqué weiter.