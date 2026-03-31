Grossbritannien: Defensiveinsatz der Streitkräfte

Die britischen Streitkräfte befinden sich im Zuge des Iran-Kriegs laut britischer Darstellung in einem Defensiveinsatz - unter anderem fangen Kampfflugzeuge Drohnen und Raketen ab. Bei US-Präsident Donald Trump sorgte diese Haltung wiederholt für Unmut. Am Montag hatte Premierminister Keir Starmer der BBC zufolge erneut klargestellt, dass sich das Vereinigte Königreich «nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen», aber weiter seine Interessen und Verbündete in der Region verteidigen werde./pba/DP/stw