Die britische Aussenministerin Yvette Cooper hat vor Beratungen über eine mögliche Militärmission zur Absicherung der Strasse von Hormus nach dem Iran-Krieg die Bedeutung der zollfreien Schifffahrt betont. «Es kann definitiv nicht sein, dass Seewege wie die Strasse von Hormus von einzelnen Staaten kontrolliert werden und dass dort Zölle erhoben werden», sagte sie bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit Bundesaussenminister Johann Wadephul (CDU) zum deutsch-britischen Freundschaftsvertrag in Berlin.