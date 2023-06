Die britische Autoindustrie hat die EU dringend um eine Fristverlängerung bei der Einführung von Brexit-Zöllen auf E-Autos gebeten. Die für den 1. Januar 2024 geplante Einführung der Herkunftsregeln (Rules of Origin) nach dem Brexit solle möglichst um drei Jahre verschoben werden, forderte der Chef des Verbands der britischen Autohersteller und -händler (SMMT), Mike Hawes, auf der internationalen Branchenkonferenz des Verbands am Dienstag in London. Die Regelung führe unter anderem dazu, dass Benzin- und Dieselfahrzeuge gegenüber Elektroautos bevorzugt würden.

27.06.2023 13:28