Die Stimmung unter britischen Dienstleistern hat sich im Juli weiter deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 2,2 Punkte auf 51,5 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Das Resultat der ersten Runde wurde bestätigt.

03.08.2023 10:44