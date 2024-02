Die Fleisch verarbeitende Industrie in Grossbritannien hat die neuen Regeln zum Mindesteinkommen für ausländische Fachkräfte kritisiert. Bei Unternehmen gebe es eine wachsende Panik, dass die am 4. April in Kraft tretenden Reformen das britische Wachstum hemmen und die Inflation befeuern könnten, hiess es in einer Mitteilung des Branchenverbandes British Meat Processors Association.

14.02.2024 06:33