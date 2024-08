Auf einem anderen Feld rückt Grossbritannien aber wieder näher an die EU heran, wie das Portal «Politico» berichtete. Ein neues Gesetzespaket soll eine Angleichung an EU-Standards vereinfachen. «Zum ersten Mal seit dem Brexit erklärt die britische Regierung ausdrücklich, dass sie sich aktiv an den neuen EU-Vorschriften orientieren möchte, um Unternehmen das Leben zu erleichtern», sagte Joël Reland von der Denkfabrik UK in a Changing Europe.