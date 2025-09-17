Die Bank of England steht vor einem Dilemma: Zwar hat sich der britische Arbeitsmarkt abgeschwächt, übt aber weiterhin Preisdruck nach oben aus. Denn das Lohnwachstum verlangsamte sich zwar, bleibt aber mit 4,8 Prozent bei den Grundgehältern zu hoch für die Notenbank. Gleichzeitig zeichneten offizielle Daten vergangene Woche ein sich eintrübendes Bild der britischen Wirtschaft, die in den drei Monaten bis Juli lediglich um 0,2 Prozent wuchs.