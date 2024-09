Die Inflation in Grossbritannien hat sich im August nicht verändert. Die Verbraucherpreise legten im Jahresvergleich um 2,2 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Damit verharrte die Jahresrate wie von Analysten erwartet auf dem höchsten Stand seit April. Dagegen legte die Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, spürbar zu.