In Ungnade gefallen war Mandelson wegen seiner Epstein-Verbindung schon im vergangenen Jahr, seinen Posten als Botschafter verlor er im September 2025. Er sitzt seit dieser Woche zudem nicht mehr im britischen Oberhaus, seinen Titel als «Lord» soll er auch noch verlieren. «Er hat gelogen, gelogen und nochmals gelogen», hatte Starmer bereits am Mittwoch gesagt. Hätte er damals gewusst, was er heute weiss, wäre Mandelson nicht einmal in die Nähe der Regierung gekommen, beteuerte der Premier. Ob diese Distanzierung ausreicht, werden die kommenden Tage zeigen./mj/DP/jha