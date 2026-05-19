Die Strasse von Hormus gilt seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran als de facto blockiert. Teherans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die für den Energiehandel wichtige Route übernommen. Durch Drohungen, Kontrollen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr in der Meerenge weitgehend zum Erliegen, was Energie- und Kraftstoffpreise in die Höhe schnellen liess. Die Meerenge ist laut dem Iran zudem inzwischen vermint.