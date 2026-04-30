Aufgrund der hohen Unvorhersehbarkeit, die sich aus dem Iran-Konflikt ergibt, hat die Bank ihre zentrale Inflationsprognose verworfen und stattdessen drei Szenarien aufgestellt, die auf unterschiedlichen Entwicklungen der Energiepreise und Zweitrundeneffekten der Inflation basieren. Gemeinsam ist allen Szenarien, dass die Leitzinsen angesichts der Ölpreisentwicklung steigen müssen. Der Ausblick mit Blick auf die Energiepreise sei aber sehr unsicher. Diese treiben nicht nur die Inflation, sondern belasten auch das Wirtschaftswachstum. Dies erschwert die Geldpolitik einer Notenbankbank./jsl/jkr/stk