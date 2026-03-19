Alle Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Es war erstmals seit viereinhalb Jahren, dass es keine Gegenstimme gab. Bereits im Februar waren die Zinsen nach einer knappen Entscheidung nicht verändert worden. Damals hatten sich vier der neun Mitglieder noch für Leitzinssenkungen ausgesprochen. Zuletzt hatte die Notenbank im Dezember die Zinsen verändert. Damals wurden sie um 0,25 Prozentpunkte reduziert.