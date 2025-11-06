Die Entscheidung fiel denkbar knapp. Fünf Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss stimmten für die Entscheidung. Vier Mitglieder sprachen sich für eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte aus.
Bereits im September hatte die Notenbank die Zinsen nicht angetastet. Zuletzt hatte sie auf ihrer Sitzung im August die Zinsen um 0,25 Punkte reduziert.
Im August 2024 hatte die Notenbank erstmals seit der grossen Inflationswelle die Zinsen nach unten gesetzt. Damit wurden sie um insgesamt 1,25 Punkte reduziert./jsl/la/jha
(AWP)