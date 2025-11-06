Die Notenbank signalisierte jedoch baldige Leitzinssenkungen. «Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Zinsen allmählich sinken werden, aber wir müssen sicher sein, dass die Inflation wieder auf unser Ziel von 2 Prozent zusteuert, bevor wir sie erneut senken», erklärte Notenbankchef Andrew Bailey in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Inflationsrate von 3,8 Prozent sei wahrscheinlich der Höhepunkt gewesen.