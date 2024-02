Angesichts der rückläufigen Inflation werden im Jahresverlauf aber deutliche Zinssenkungen erwartet. Die Bank of England verabschiedete sich dementsprechend von einer Passage in ihrer Erklärung, die bisher auf die Möglichkeit weiterer Zinsanhebungen hingedeutet hatte. Ähnliches hatte am Mittwochabend die US-Zentralbank Fed getan, die ihren Zins ebenfalls stabil hielt. Eindeutige Hinweise auf künftige Zinssenkungen finden sich in der Erklärung der Bank of England nicht.