«Dieses Abstimmungsverhalten unterfüttert unsere Prognose, dass die nächste BoE-Leitzinssenkung frühestens Anfang November erfolgen wird», kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. Es musste sogar zweimal abgestimmt werden. Zunächst hatten sich vier Mitglieder für eine Senkung um 0,25 Punkte ausgesprochen und vier Mitglieder für einen unveränderten Leitzins und ein Mitglied für eine Senkung um 0,50 Punkte. Erstmals seitdem die Notenbank vor 28 Jahren ihre Unabhängigkeit erhalten hatte, waren zwei Abstimmungsrunden notwendig.