Die Notenbank geht nun davon aus, dass die Inflation im nächsten Frühjahr näher an ihr Ziel von zwei Prozent heranrücken wird. Im November war die Jahresinflationsrate von 3,6 Prozent im Vormonat auf 3,2 Prozent gefallen. Der Rückgang war unerwartet deutlich ausgefallen. Die Inflation liegt aber weiterhin über dem Inflationsziel von zwei Prozent. In der Presseerklärung hielt die Notenbank an ihrer Formulierung fest, dass der Leitzins wahrscheinlich auf einem graduellen Abwärtspfad bleiben werde. Allerdings dürfte die Entscheidung über eine weitere Lockerung immer schwieriger zu treffen sein.