Das Statement der Notenbank war im Vergleich zum vorherigen wenig verändert. Künftige Zinssenkungen sollen «schrittweise und vorsichtig» erfolgen. Sie würden davon abhängen, inwieweit sich der zugrunde liegende disinflationäre Druck weiter abschwäche. «Obwohl wir davon ausgehen, dass die Inflation wieder auf unser Ziel von zwei Prozent zurückkehren wird, sind wir noch nicht über den Berg», sagte Gouverneur Andrew Bailey.