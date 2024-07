«Wählt den Wechsel», schrieb Starmer auf der Plattform X. In seiner letzten Rede vor der Abstimmung betonte er, Grossbritannien könne sich fünf weitere Jahre mit konservativer Regierung nicht leisten. Unter seiner Führung werde das Land ein neues Kapitel aufschlagen. Starmer kam am Vormittag an seinem Wohnort in Nordlondon zur Stimmabgabe, gemeinsam mit Ehefrau Victoria.