Viele Banken in Grossbritannien haben in den vergangenen Jahren - wie in Deutschland - die Zahl ihrer Filialen deutlich reduziert. In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren zudem zahlreiche Geldautomaten abgebaut. Das liegt ausser am Bedeutungsverlust von Bargeld auch an Attacken von Kriminellen. Das Bundeskriminalamt (BKA) registrierte 2022 Höchststände bei Attacken sowie Beute: Bei insgesamt 496 Taten wurden knapp 30 Millionen Euro an Bargeld erbeutet.