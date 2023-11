Sie sprach von Investitionen in der Höhe von 4,5 Milliarden Pfund oder umgerechnet rund 5 Milliarden Franken. Davon fliessen mehr als zwei Milliarden Pfund in die Autobranche und 975 Millionen Pfund in die Luft- und Raumfahrt. Das Geld soll in die Entwicklung emissionsfreier Fahrzeuge ebenso fliessen wie in energieeffiziente Flugzeugausrüstung, wie es in einer Mitteilung hiess. Grossbritannien will sich als Vorreiter bei grünen Energien präsentieren und Investoren anlocken.