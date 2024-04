Ofcom hatte eine Reform des Post-Universaldienstes angemahnt. Dieser sieht vor, dass die Royal Mail jede Woche an sechs Tagen Briefe und an fünf Tagen Pakete zustellen muss. Das Briefvolumen im Vereinigten Königreich ist von einem Höchststand von 20 Milliarden im Geschäftsjahr 2004/05 auf 7 Milliarden im Jahr 2022/23 zurückgegangen und dürfte in den kommenden fünf Jahren weiter auf rund 4 Milliarden sinken. Auch die Deutsche Post (DHL) befördert immer weniger Briefe. Die Zustellungsfristen sollen in Deutschland gesetzlich verlängert werden, um Einsparungen zu ermöglichen.