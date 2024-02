Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Grossbritannien Sanktionen gegen 50 Unternehmen und Privatleute wegen ihrer Unterstützung des Kriegs verhängt. Im Visier seien Firmen und Manager, die Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin mit Waffen versorgten, teilte das Aussenministerium in London am Donnerstag mit. «Diese neuen Sanktionen zielen zudem auf wichtige Einnahmequellen Russlands ab, indem sie den Handel mit Metallen, Diamanten und Energie einschränken und die Finanzierung von Putins illegalem Krieg in jeder Hinsicht unterbinden.» Russland hatte die Ukraine am 24. Februar 2022 mit einer umfassenden Invasion angegriffen.

22.02.2024 14:25