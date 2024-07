Bei den britischen Konservativen bewirbt sich Priti Patel als erste Frau im aktuellen Rennen um die Parteiführung. Das gab die ehemalige Innenministerin in einem Post bei X sowie in einem Beitrag für die konservative Tageszeitung «The Telegraph» bekannt. «Ich kann uns in der Opposition führen und unsere Partei einen und uns mit Geschlossenheit, Erfahrung und Stärke für die nächste Wahl fit machen», schrieb sie bei X.