In Grossbritannien werden die Wachstumsdaten auch monatlich veröffentlicht. Andere grosse Volkswirtschaften wie Deutschland erheben die Daten hingegen nur einmal im Quartal. Wie die Statistikbehörde weiter mitteilte, habe sich das Wachstum der britischen Wirtschaftsleistung in allen wichtigen Sektoren gezeigt. Damit entwickelt sich die Konjunktur in der zweitgrössten Volkswirtschaft Europas besser als in Deutschland.