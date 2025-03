Die britische Wirtschaft ist zu Beginn des Jahres überraschend geschrumpft. Im Januar sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gefallen, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Im Dezember war die britische Wirtschaftsleistung noch um 0,4 Prozent gewachsen. Analysten waren davon ausgegangen, dass die Konjunktur an Fahrt verliert, hatten aber im Schnitt immer noch ein leichtes Wachstum um 0,1 Prozent erwartet.