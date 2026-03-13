Die britische Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres überraschend nicht weiter Fahrt aufgenommen. Im Januar sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Monatsvergleich stabil geblieben, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Im Dezember war die britische Wirtschaftsleistung noch um 0,1 Prozent gewachsen. Analysten hatten im Schnitt eine leichte Beschleunigung des Wachstums auf 0,2 Prozent erwartet.