Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Grossbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht. In den drei Monaten bis Januar legte die Wirtschaftsleistung im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 0,2 Prozent zu. Analysten hatten hier im Schnitt 0,3 Prozent erwartet.
Unerwartet schwach entwickelte sich die Industrieproduktion im Januar. Diese fiel im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. Experten hatten ein leichtes Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich legte die Industrieproduktion deutlich schwächer zu als erwartet./jha/zb
(AWP)