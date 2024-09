Die britische Wirtschaft ist im Juli erneut nicht in Fahrt gekommen. Im Monatsvergleich stagnierte die Wirtschaftsleistung (BIP), wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Bereits im Juni hatte sich das BIP der zweitgrössten Volkswirtschaft in Europa nicht verändert. Analysten hatten für Juli im Schnitt mit einem Wachstum um 0,2 Prozent gerechnet.