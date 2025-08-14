Auch im Monat Juni ist die britische Wirtschaftsleistung deutlich stärker gewachsen, als Analysten erwartet hatten. Im Vergleich zum Vormonat legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent zu, während Experten im Schnitt nur einen Zuwachs von 0,2 Prozent erwartet hatten. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern werden in Grossbritannien monatliche Daten zur Wirtschaftsleistung veröffentlicht, während sie zum Beispiel in Deutschland nur quartalsweise ausgewiesen werden.