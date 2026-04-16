Dank einer anziehenden Industrieproduktion ist die britische Wirtschaft im Februar deutlich stärker in Schwung gekommen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt zog im Monatsvergleich um 0,5 Prozent an, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine minimale Beschleunigung des Wachstums auf 0,1 Prozent erwartet.