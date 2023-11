Grossbritanniens Aussenminister James Cleverly hat sich entsetzt über die Ankündigung der Hamas gezeigt, Massaker wie am 7. Oktober wiederholen zu wollen. «Wie kann es Frieden geben, wenn die Hamas sich der Ausrottung Israels verschrieben hat?», schrieb Cleverly am Mittwoch auf der Plattform X. Er veröffentlichte dazu ein Video des Sprechers der Hamas, Ghazi Hamad, in dem er unter anderem davon sprach, das Land Israel «beseitigen» zu wollen. «Alles, was wir tun, ist gerechtfertigt.» Das Massaker vom 7. Oktober sei nur das erste Mal gewesen und es werde weitere Male geben, kündigte Hamad darin an. «Wir müssen Israel eine Lektion erteilen, und das werden wir immer wieder tun.»

01.11.2023 18:42