Der britische Sportwagenbauer Aston Martin Lagonda bekommt neben den Schwierigkeiten im sonstigen Geschäft nun auch noch die Auswirkungen der US-Zollpolitik zu spüren. Der Hersteller der vor allem aus den James-Bond-Filmreihen bekannten Autos begrenzt wegen der hohen Kosten die Importe in die USA, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zunächst sollen die in den USA vorhandenen Händlerbestände verkauft werden, sagte Konzernchef Adrian Hallmark laut Mitteilung. Die Zollwirren drohen das Sparprogramm des Managers zu konterkarieren, denn Aston Martin erzielt mehr als ein Drittel des Umsatzes in den USA. Produziert wird dort allerdings nicht.