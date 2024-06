Die britischen Einzelhändler haben im Mai mehr Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vormonat erhöhten sich die Erlöse um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Plus von 1,8 Prozent erwartet. Der Rückgang im April fiel nach neuen Daten etwas geringer aus als bisher bekannt.