In einer Kehrtwende von der bisherigen Politik kündigte Hunt an, wie von Labour gefordert Steuererleichterungen für wohlhabende Ausländer mit Wohnsitz ausserhalb Grossbritanniens zu streichen. Von dieser Regel hatte auch die Ehefrau von Premierminister Sunak in der Vergangenheit profitiert. Stattdessen soll ein auf dem Wohnort basierendes System eingeführt werden. Die Ankündigung birgt auch eine Falle für Labour: Die Partei muss im Falle eines Wahlsiegs eine andere Möglichkeit finden, versprochene Investitionen in den staatlichen Gesundheitsdienst NHS zu finanzieren.