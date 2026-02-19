Alle Standorte und Arbeitsplätze sollen den Angaben zufolge erhalten bleiben. «Die Zusage, dass alle Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze behalten und das Management an Bord bleibt, war uns sehr wichtig», sagte Christopher Kalvelage von der bisherigen Eigentümerfamilie. Auch der Markenname Heidemark solle erhalten bleiben. «Die Perspektiven des neuen Besitzers haben uns, die Familie Kalvelage, sehr überzeugt.»
Name und Führungsspitze bleiben
Heidemark soll den Angaben zufolge als unabhängige deutsche Geschäftseinheit der Stortebooms-Gruppe geführt werden. Die Tochter werde weiter unter dem heutigen Firmennamen operieren. Geschäftsführung und Management bleiben an Bord und sollen an der Umsetzung der Wachstumsziele mitarbeiten.
Heidemark-Geschäftsführer Andres Ruff sprach von einer hervorragenden Grundlage für weiteres Wachstum. «Beide Unternehmen ergänzen sich wirklich gut», sagte er laut Mitteilung. «Gemeinsam möchten wir das Geflügel-Geschäft weiterentwickeln.» Die aktuellen Standorte von Heidemark würden beibehalten. Zugleich seien weitere Investitionen geplant.
Monatelange Käufersuche
Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge 2.300 Mitarbeiter an fünf Standorten. Der Umsatz liege aktuell bei rund 760 Millionen Euro. Laut «Lebensmittel Zeitung» hatten Ruff und die Familie Kalvelag monatelang nach einem Käufer gesucht. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die EU-Kommission.
Heidemark ist nach eigenen Angaben Europas grösster Putenfleischproduzent. 2025 war das Unternehmen auch in das wachsende Geschäft mit Hähnchenfleisch eingestiegen. Das Unternehmen passe «perfekt in unsere gesamte Gruppenstrategie», sagte Käufer Ranjit Boparan. Seine Storteboom Food Group werde damit erstmals auch in Deutschland aktiv.
Aktivitäten von Irland bis Polen
Zu der Gruppe gehören bisher Schlacht-, Zerlege-, Verarbeitungs- und Veredelungsbetriebe in den Niederlanden, Polen und Irland. Rund 3.500 Mitarbeitende verarbeiten an neun Produktionsstätten 4,3 Millionen Hähnchen pro Woche. Jahresumsatz bisher: 1,2 Milliarden Euro.
Mit dem Zukauf von Heidemark würden beide Werte deutlich steigen. Rein rechnerisch kommen beide zusammen auf fast 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie knapp zwei Milliarden Euro Umsatz.
Die Storteboom-Mutter Boparan Private Office ist daneben auch an Restaurantketten wie Slim Chickens beteiligt. Hinzu kommen weitere Geflügelverarbeiter und Lebensmittelhersteller in Grossbritannien. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als einen der führenden britischen Lebensmittelhersteller mit mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz und 25.000 Beschäftigten./fjo/DP/he
