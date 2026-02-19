Alle Standorte und Arbeitsplätze sollen den Angaben zufolge erhalten bleiben. «Die Zusage, dass alle Mitarbeitenden ihre Arbeitsplätze behalten und das Management an Bord bleibt, war uns sehr wichtig», sagte Christopher Kalvelage von der bisherigen Eigentümerfamilie. Auch der Markenname Heidemark solle erhalten bleiben. «Die Perspektiven des neuen Besitzers haben uns, die Familie Kalvelage, sehr überzeugt.»