Die deutliche Kritik aus Deutschland an Trumps Begehrlichkeiten in Bezug auf das zu Dänemark gehörende Grönland, etwa von Bundeskanzler Olaf Scholz, führte Lammy auf den Wahlkampf vor der anstehenden Bundestagswahl zurück. «Da wird in den kommenden Wochen eine Menge gesagt werden», sagte Lammy.