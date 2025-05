Der britische Netzbetreiber National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr beim Gewinn zugelegt. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg in den zwölf Monaten bis Ende März um 12 Prozent auf 5,36 Milliarden britische Pfund (6,36 Mrd Euro), wie das im Stoxx Europe 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das ist mehr als Analysten im Durchschnitt erwartet hatten. Für Rückenwind hätten die regulierten Geschäfte aus der Weiterleitung von Strom geliefert, insbesondere im US-Bundesstaat New York. Aber auch das entsprechende Geschäft im britischen Heimatmarkt wuchs.