Der britische Strom- und Gasnetzbetreiber National Grid will in den kommenden Jahren mehr Geld für den Netzausbau in die Hand nehmen. Bis 2026 sollen sich die Investitionen auf rund 42 Milliarden britische Pfund (48 Mrd Eur) belaufen, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit. Bislang standen 40 Milliarden im Plan. Dank der höheren Investitionen dürfte auch der Gewinn mittelfristig höher ausfallen als bislang avisiert. In den sechs Monaten des vergangenen Halbjahres konnten die Briten allerdings nicht an das Vorjahresergebnis anknüpfen, als sie von Einmaleffekten, wie Grundstücksverkäufe und Versicherungszahlungen, profitiert hatten.

09.11.2023 10:09