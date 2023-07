Der britische Notenbankchef Andrew Bailey hat einen deutlichen Rückgang der hohen Inflation in Grossbritannien in Aussicht gestellt. Die Teuerung sei derzeit noch "unannehmbar hoch", sagte Baily am Montag laut Redetext in seiner "Mansion House"-Rede in London. In den kommenden Monaten sei aber mit einer Abschwächung der Inflation zu rechnen.

10.07.2023 17:58