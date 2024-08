Die beiden Politiker, die derselben europäischen Parteienfamilie angehören, hatten sich nach dem Amtsantritt Starmers am 5. Juli schon beim Nato-Gipfel in Washington und beim Europa-Gipfel in Südengland getroffen. Der Antrittsbesuch soll dazu genutzt werden, den deutsch-britischen Beziehungen neue Impulse zu geben.